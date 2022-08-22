TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, transferde yeniden atağa kalktı.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, transferde yeniden atağa kalktı.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine harekete geçti.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.
Bu hedef doğrultusunda arayışlarda bulunan Cimbom, Alberth Elis için girişimlerini hızlandırdı.
Alberth Elis'in hücumun her bölgesinde oynayabilmesi, sarı-kırmızılıların iştahını kabartıyor.
Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. 26 yaşındaki futbolcu birçok takımın radarında bulunuyor.
L'Equipe'nin haberine göre; Forvet arayışlarında olan Nantes, Alberth Elis'e kanca attı.
Ligue 1 ekibi, Hwang Ui-Jo'nun ardından bir takviye daha yapmayı düşünüyor.
Çalışmalarına devam eden Nantes, Alberth Elis'i renklerine bağlamak için yoğun uğraş veriyor.
10 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Bordeaux yönetimi, birçok talibi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Bu ücretin Nantes için ulaşılması çok zor bir meblağ olduğunun altı çizildi.
NORWICH DE PEŞİNDE!
Öte yandan İngiliz ekibi Norwich'in de Alberth Elis'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Championship ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık teklifini sunduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın da transfer yarışında olduğu ve Alberth Elis'in son durumunu yakından takip ettiği bildirildi.
Öte yandan Belçika'dan bir kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.