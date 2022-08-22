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TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alberth Elis'in talipleri çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı 26 yaşındaki futbolcu için 3 takımın daha devrede olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Bordeaux, bonservis bedelini belirledi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:19
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, transferde yeniden atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

48 yaşındaki çalıştırıcı, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Bu hedef doğrultusunda arayışlarda bulunan Cimbom, Alberth Elis için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Alberth Elis'in hücumun her bölgesinde oynayabilmesi, sarı-kırmızılıların iştahını kabartıyor.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. 26 yaşındaki futbolcu birçok takımın radarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

L'Equipe'nin haberine göre; Forvet arayışlarında olan Nantes, Alberth Elis'e kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Ligue 1 ekibi, Hwang Ui-Jo'nun ardından bir takviye daha yapmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Çalışmalarına devam eden Nantes, Alberth Elis'i renklerine bağlamak için yoğun uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Bordeaux yönetimi, birçok talibi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Bu ücretin Nantes için ulaşılması çok zor bir meblağ olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

NORWICH DE PEŞİNDE!
Öte yandan İngiliz ekibi Norwich'in de Alberth Elis'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Championship ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık teklifini sunduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Galatasaray'ın da transfer yarışında olduğu ve Alberth Elis'in son durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Alberth Elis yarışı kızıştı! Galatasaray'a 3 rakip

Öte yandan Belçika'dan bir kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

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