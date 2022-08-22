Haberler Galatasaray Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Flaş transferlerle ön plana çıkan Galatasaray durmak bilmiyor. Mertens, Seferovic ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Aslan, Olsen ile Ortiz arasında kaldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Aslan müthiş bir hücum hattı oluşturdu.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Ancak savunmada yapılan üst üste hatalar sonrası stoper transferi daha da önem kazandı.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Yönetim fazla zaman kaybetmeden stoper transferini sonuçlandırmak istiyor.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Galatasaray'ın transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Sarı-kırmızılı Yönetimin Gent'i 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Norveçli stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti para da belli oldu.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

4 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAK
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 700 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Galatasaray, Olsen ile 4 yıllık sözleşme yapacak.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Galatasaray, Olsen transferini cepte tutuyor.

Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49

Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Leo Ortiz için de girişimler sürüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kop gel Cengiz!
Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda!
İngiltere ya da İspanya’yı izlerim
Kıtalararası heyecan
Takım arkadaşının kardeşiyle dudak dudağa
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 01:30
Weghorst: İlk golümü buldum... Weghorst: İlk golümü buldum... 01:19
Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda! Kerem Aktürkoğlu için teklif yolda! 01:15
Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları 01:10
Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor 01:09
İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı 01:09
Daha Eski
Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! 01:09
İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı 01:08
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! 01:03
Toroğlu'dan flaş yorum! "Karagümrük 2'yi bulsa..." Toroğlu'dan flaş yorum! "Karagümrük 2'yi bulsa..." 01:03
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! 01:02
Barcelona Lewandowski ile farka gitti! Barcelona Lewandowski ile farka gitti! 00:57