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Aslan parçası

Ümraniye karşısında da oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü ağlara gönderen 37 yaşındaki yıldız, iki maçta Cimbom’a 6 puan kazandırdı. Karşılaşma sonrası “Bir Aslan ailesini her zaman korur” diyerek kalpleri bir kez daha fethetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Aslan parçası

Bu sezon yeni transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'da tam anlamıyla Bafetimbi Gomis fırtınası esiyor. Antalyaspor deplasmanında 89. dakikada oyuna giren tecrübeli futbolcu, 90'da gol atarak 3 puanı kazandırmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise 78'de oyuna dahil oldu ve bu kez 86'da gol atarak yine galibiyeti getiren isim oldu. İki maçta takımına çok kritik puanlar getirdi ve gemisini kurtaran kaptan oldu. Ümraniye karşısında attığı gol sonrası taraftar futbolcular da havaya uçtu. Mertens ilk kutlayan isimdi. Oyundan alınan ve maçı kenardan izleyen Oliveira kulübede adeta çıldırdı.

SEFEROVİC AYAKTA ALKIŞLADI

Tüm yedek kulübesi gibi Seferovic de hem takım arkadaşı, hem rakibi Gomis'i ayakta alkışladı. Maçtan sonra yanına giderek sarılıp tebrik etmeyi de ihmal etmedi. Karşılaşma sonrası, "Bir Aslan ailesini her zaman korur. Artık Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim" ifadesini kullanan Gomis, açıklamalarıyla da taraftarları mest etti. Yıldız futbolcu ayrıca, "Oynasam da, oynamasam da Galatasaray formasını gururla taşıyacak şekilde özen gösteriyorum, çalışıyorum. G.Saray için elimden gelen ne varsa yapıyorum" ifadesini kullandı. Attığı golü de Başkan Özbek'e armağan ettiğini açıkladı.

PREKAZI'Yİ SOLLADI

Bugüne kadar 50 maça çıkan Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu. Cevad Prekazi ile gol sayısını eşitleyen Fransız futbolcu, ikinci sırada yer alan Milan Baros'u tehdit etmeye başladı.

2007/08'den bu yana en az 15 Süper Lig maçına çıkan oyuncular arasında en sık gol atan isim, görev yaptığı her 93 dakikada bir gol sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis oldu.

ÇOK İŞ YAPAR

Levent Tüzemen: Büyük tecrübe Gomis'i artık teknik heyet de yönetim de gönderemez. G.Saray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek vücudunu iyi kullanan ve topa vuruş kalitesi mükemmel olan Gomis bu ligde çok iş yapar.

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