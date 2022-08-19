GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Flaş transferlerle sezona başlayan Galatasaray'da, forvet hattı için operasyonlar devam ediyor.
Flaş transferlerle sezona başlayan Galatasaray'da, forvet hattı için operasyonlar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok isim gelirken Manchester United'la yollarını ayıran Edinson Cavani'nin de listede yer aldığı belirtiliyordu.
Arjantin televizyonu Tyc Sports, Cavani'nin yarın Villarreal'le sözleşme imzalayacağını bildirdi.
Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fransız temsilcisi Nice de yer alıyordu.
Uruguaylı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Manchester United formasıyla 20 maçta forma giydi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
EDINSON CAVANI KİMDİR?
Edinson Cavani, 14 Şubat 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin takımı Danubio'da başladı.
Cavani, 2007 yazında Palermo'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Daha sonra Napoli'ye kiralanan oyuncu, 2011 yılında 12 milyon euro'ya bu takıma imza attı.
Napoli'de 2 yıl geçiren Uruguaylı golcü, 2013 yazında 64.50 milyon euro bonservisle Fransız devi Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerine devam etti.
7 yıl Paris ekibinde top koşturan deneyimli isim, 2022'de Manchester United'a geçti.
Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...