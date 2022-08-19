Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Arjantin basını, adı Galatasaray'la da anılan 35 yaşındaki tecrübeli Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin yeni takımını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:15
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Flaş transferlerle sezona başlayan Galatasaray'da, forvet hattı için operasyonlar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok isim gelirken Manchester United'la yollarını ayıran Edinson Cavani'nin de listede yer aldığı belirtiliyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Arjantin basını, Uruguaylı futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Arjantin televizyonu Tyc Sports, Cavani'nin yarın Villarreal'le sözleşme imzalayacağını bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fransız temsilcisi Nice de yer alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Uruguaylı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Manchester United formasıyla 20 maçta forma giydi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

EDINSON CAVANI KİMDİR?

Edinson Cavani, 14 Şubat 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Futbola ülkesinin takımı Danubio'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Cavani, 2007 yazında Palermo'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Daha sonra Napoli'ye kiralanan oyuncu, 2011 yılında 12 milyon euro'ya bu takıma imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Napoli'de 2 yıl geçiren Uruguaylı golcü, 2013 yazında 64.50 milyon euro bonservisle Fransız devi Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

7 yıl Paris ekibinde top koşturan deneyimli isim, 2022'de Manchester United'a geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündeminde yer alan Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşti

Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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