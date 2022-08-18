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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Futbol otoritelerinden Eden Hazard'a tavsiye! "Galatasaray'a gitmeli"

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Eden Hazard gelmişti. Yıldız ismin sarı-kırmızılı takıma transferi hakkındaki söylentiler, Belçika'da geniş yankı uyandırırken futbol otoriteleri Belçikalı oyuncuya Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:31
SAVAŞ ÇORLU
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Futbol otoritelerinden Eden Hazard'a tavsiye! "Galatasaray'a gitmeli"

Real Madrid'in gözden çıkardığı Eden Hazard'ın G.Saray'a önerilmesi Belçika'da büyük yankı uyandırdı. Futbol otoriteleri, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'na katkı verebilmesi için bir takımda oynaması gerektiğini belirterek, "Eden, teklifi kabul etmeli" görüşünü dile getirdi. Belçikalı analist Philippe Albert, RTBF'ye yaptığı açıklamada, "Hazard, Real Madrid'den ayrılmalı. Hangi lig olursa olsun gitmeli" dedi. G.Saray yönetimi yılda 20 milyon euro'nun üzerinde kazanan Hazard'ın ücretinin bir bölümünü vermeyi, kalanını ise Real Madrid'in ödemesini istiyor.

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