GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, Cengiz Ünder için geri sayıma geçti.
Kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, Cengiz Ünder için geri sayıma geçti.
Marsilya'da Igor Tudor'un gelişi ve üst üste yapılan transferler sonrası mevkisini kaybeden Cengiz Ünder'in forma şansı da bir hayli azaldı.
TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR!
Her ne kadar ligin ilk iki maçında sahaya ilk 11'de çıksa da farklı bir mevkide oynayan ve uzun vadede burası için 1. alternatif olmayan Cengiz, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Yabancı sınırı nedeniyle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızın transferi için yoğun mesai harcıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, transferini çok istediği Cengiz Ünder için devreye girdi.
Önceliği Avrupa olarak belirleyen Milli futbolcu, Okan Buruk'un telefonu sonrası Galatasaray'ı da listenin yukarılarına almış durumda.
CENGİZ ÜNDER İKNA OLDU!
Galatasaray yönetiminin Cengiz Ünder hamlesine dahil olan teknik direktör Okan Buruk, Milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşam'ın haberine göre; Cengiz'i görüntülü olarak arayan Buruk, oyuncunun gelmesi için dil döktü.
Buruk ile Cengiz Ünder'in yaptığı konuşma adeta transferin seyrini değiştirdi.
Öncelik olarak İspanya La Liga'yı belirleyen Cengiz Ünder, buradan istediği teklifi almazsa Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor.
Buruk'un anlattığı hedeflere ikna olan Cengiz, sarı-kırmızılı takıma gelmeye yeşil ışık yaktı.
Sağ kanat mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.
2013 yılında Bucaspor altyapısından Altıordu'ya geçen Cengiz Ünder, 2016 yılında Başakşehir'e transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız, 2017 yılında Roma'nın yolunu tuttu.
2020 yılında Leicester'a kiralanan ve takıma dönen Cengiz Ünder'in, 2021 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya geçici transferi gerçekleşti.
Marsilya kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8.4 milyon euro'ya Cengiz Ünder'in bonservisini aldı.