Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Cengiz Ünder heyecanı yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan ayrılma kararı alan A Milli yıldızın transferi için devreye girildi. 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, transferde bizzat devreye girdi. Cengiz Ünder'i görüntülü arayan Buruk, transferin seyrini değiştirdi. İşte yapılan görüşme ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:16
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, Cengiz Ünder için geri sayıma geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Marsilya'da Igor Tudor'un gelişi ve üst üste yapılan transferler sonrası mevkisini kaybeden Cengiz Ünder'in forma şansı da bir hayli azaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR!
Her ne kadar ligin ilk iki maçında sahaya ilk 11'de çıksa da farklı bir mevkide oynayan ve uzun vadede burası için 1. alternatif olmayan Cengiz, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Yabancı sınırı nedeniyle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızın transferi için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Teknik direktör Okan Buruk, transferini çok istediği Cengiz Ünder için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Önceliği Avrupa olarak belirleyen Milli futbolcu, Okan Buruk'un telefonu sonrası Galatasaray'ı da listenin yukarılarına almış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

CENGİZ ÜNDER İKNA OLDU!
Galatasaray yönetiminin Cengiz Ünder hamlesine dahil olan teknik direktör Okan Buruk, Milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Akşam'ın haberine göre; Cengiz'i görüntülü olarak arayan Buruk, oyuncunun gelmesi için dil döktü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Buruk ile Cengiz Ünder'in yaptığı konuşma adeta transferin seyrini değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Öncelik olarak İspanya La Liga'yı belirleyen Cengiz Ünder, buradan istediği teklifi almazsa Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Buruk'un anlattığı hedeflere ikna olan Cengiz, sarı-kırmızılı takıma gelmeye yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Sağ kanat mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

2013 yılında Bucaspor altyapısından Altıordu'ya geçen Cengiz Ünder, 2016 yılında Başakşehir'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız, 2017 yılında Roma'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Cengiz Ünder'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve...

2020 yılında Leicester'a kiralanan ve takıma dönen Cengiz Ünder'in, 2021 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya geçici transferi gerçekleşti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'in acı günü
G.Saray'a sürpriz öneri! Süper kanat geliyor
ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Ağustos Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Apollon - Olympiakos maçı saat kaçta? Apollon - Olympiakos maçı saat kaçta? 11:18
Cengiz'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve... Cengiz'e transfer telefonu! Görüntülü aradı ve... 11:16
Visca'nın yerine yerli takviye! Görüşmeler başladı Visca'nın yerine yerli takviye! Görüşmeler başladı 11:01
Dursun Özbek'in acı günü Dursun Özbek'in acı günü 10:25
G.Saray'a sürpriz öneri! Süper kanat geliyor G.Saray'a sürpriz öneri! Süper kanat geliyor 10:18
Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? 10:14
Daha Eski
Hazard'a "G.Saray'a git" tavsiyesi! Hazard'a "G.Saray'a git" tavsiyesi! 10:09
Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? 09:49
G.Saray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif G.Saray'ın Belotti ısrarı! İşte yapılan yeni teklif 09:36
Menajeri teklifi resmen açıkladı! Jorge Jesus o isme şans vermemişti Menajeri teklifi resmen açıkladı! Jorge Jesus o isme şans vermemişti 23:10
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:10
Mark van Bommel: İyi bir skorla dönmek istiyoruz Mark van Bommel: İyi bir skorla dönmek istiyoruz 23:13