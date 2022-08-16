Haberler Galatasaray Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, uzun süredir Galatasaray'dan Nelsson'u transfer etmek istiyordu. Bu transferde Galatasaray'ın geri adım atmaması üzerine İspanyol ekibi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 18:41
Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

Sarı kırmızılılar, Nelsson'un durumuna göre 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmayı planlıyordu.

Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

SEVILLA'DAN FLAŞ KARAR!

İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir Nelsson için girişimlerini sürdürüyordu.

Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

Galatasaray'dan Marcao'yu alan İspanyollar, sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezonki tandemini kurmak istiyordu.

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