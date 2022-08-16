Sevilla'dan flaş Victor Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Giresunspor karşısında şok bir yenilgi aldı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Giresunspor karşısında şok bir yenilgi aldı.
Abdülkerim Bardakcı'nın hatasıyla yenilen gol, savunmaya yapılacak transfer için de yönetimi harekete geçirdi.
Sarı kırmızılılar, Nelsson'un durumuna göre 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmayı planlıyordu.
SEVILLA'DAN FLAŞ KARAR!
İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir Nelsson için girişimlerini sürdürüyordu.
Galatasaray'dan Marcao'yu alan İspanyollar, sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezonki tandemini kurmak istiyordu.
Ancak Galatasaray, Nelsson transferinde 25 milyon Euro'nun altına düşmedi.
İspanyol basınından gelen haberlere göre Sevilla, Bayern Münih'ten Nianzou ile anlaşma sağladı.
Haberlere göre Sevilla bu transfer için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.