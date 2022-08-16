Sekidika gönderildi!

G.Saray, Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüpten, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. 2019/20 sezonunda Eskişehir'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, G.Saray'da 1 gol attı.
G.Saray, Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüpten, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. 2019/20 sezonunda Eskişehir'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, G.Saray'da 1 gol attı.