Haberler Galatasaray Sekidika gönderildi!

Sekidika gönderildi!

G.Saray, Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüpten, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. 2019/20 sezonunda Eskişehir'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, G.Saray'da 1 gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Sekidika gönderildi!
G.Saray, Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüpten, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. 2019/20 sezonunda Eskişehir'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, G.Saray'da 1 gol attı.
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