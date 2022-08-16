GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan aldı.
Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.
Sarı- kırmızılı ekip mücadeleyi Gomis'in son dakikalarda attığı goller 1-0 kazanmıştı.
Taraftarı ile 2. haftada buluşan Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maç boyunca baskılı oynayan Aslan, yapılan bireysel hata ile kalesinde golü görmüştü.
Maçtan sonra Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk 3'lü zirve gerçekleştirmişti.
Zirvede konuşulan konu ise transfer hamleleri oldu.
Sarı-kırmızılı ekip Lucas Torreira, Seferovic ve Dries Mertens gibi isimleri kadrosuna kattı.
Galatasaray yönetimi üst üste yapılan transferlerin ardından kadrodaki şişkinliği azaltmak için
düğmeye bastı.
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında yer almayan isimlerle bu hafta içinde yolları ayırmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre bu isimler Ömer Bayram, Taylan, Luyindama ve Oğulcan Çağlayan olduğu ifade ediliyor.
4 futbolcu, Okan Buruk tarafından Giresunspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
Gözden çıkarılan isimlerden Ömer Bayram için Giresunspor'dan resmi teklif ulaşmış durumda.
Sarı-kırmızılıların Luyindama konusunda da Belçika'dan bir kulüple kiralama görüşmeleri yaptığı
gelen bilgiler arasında.