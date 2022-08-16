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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonunda mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. İşte ayrılması beklenen isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:30
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Sarı- kırmızılı ekip mücadeleyi Gomis'in son dakikalarda attığı goller 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Taraftarı ile 2. haftada buluşan Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Maç boyunca baskılı oynayan Aslan, yapılan bireysel hata ile kalesinde golü görmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Maçtan sonra Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk 3'lü zirve gerçekleştirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Zirvede konuşulan konu ise transfer hamleleri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Sarı-kırmızılı ekip Lucas Torreira, Seferovic ve Dries Mertens gibi isimleri kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Galatasaray yönetimi üst üste yapılan transferlerin ardından kadrodaki şişkinliği azaltmak için
düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Gözden çıkarılan isimlerden Ömer Bayram için Giresunspor'dan resmi teklif ulaşmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Süper Lig'den birçok kulübün Taylan ve Oğulcan için de girişimleri olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık vakti! 4 isim yolcu

Sarı-kırmızılıların Luyindama konusunda da Belçika'dan bir kulüple kiralama görüşmeleri yaptığı
gelen bilgiler arasında.

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