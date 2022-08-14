TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim Victor Nelsson'u isteyen Sevilla'ya "20 milyon Euro'dan aşağı olmaz" resti çekmişti.
Bir yandan da yerine alacağı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyordu.
Sarı-kırmızılılar defansa her şartta takviye yapmaya kararlı.
Sabah'ın haberine göre Cimbom, bir süredir görüşme halinde olduğu Andreas Hanche-Olsen'i de bitirme noktasına getirdi.
Yönetim Gent ile 1 yıllık kontratı kalan 25 yaşındaki Norveçli stoperi 800 bin Euro maaşa ikna etti.
Sarı-kırmızılıların Belçika ekibiyle de 2 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli üzerinden anlaştığı belirtildi.
Oyuncunun 48 saat içinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Futbola Stabaek'in altyapısında başladı.
2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı..
Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Olsen kariyerinde 233 karşılaşmaya çıktı.
Norveçli oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sağladı.
Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...