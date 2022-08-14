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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Defansa takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un o bölge için Norveçli futbolcu Andreas Hanche-Olsen ile anlaştığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Sarı-kırmızılı yönetim Victor Nelsson'u isteyen Sevilla'ya "20 milyon Euro'dan aşağı olmaz" resti çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Bir yandan da yerine alacağı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Sarı-kırmızılılar defansa her şartta takviye yapmaya kararlı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Sabah'ın haberine göre Cimbom, bir süredir görüşme halinde olduğu Andreas Hanche-Olsen'i de bitirme noktasına getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Yönetim Gent ile 1 yıllık kontratı kalan 25 yaşındaki Norveçli stoperi 800 bin Euro maaşa ikna etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Sarı-kırmızılıların Belçika ekibiyle de 2 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli üzerinden anlaştığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Oyuncunun 48 saat içinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR?

Andreas Hanche-Olsen, 17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Futbola Stabaek'in altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı..

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Stoper mevkisinde forma giyen Olsen, sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Olsen kariyerinde 233 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Andreas Hanche-Olsen'de sona geldi! İşte maaşı...

Norveçli oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sağladı.

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