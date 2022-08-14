Haberler Galatasaray 2. Giresun depremi!

2. Giresun depremi!

Sarı-kırmızılılar yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken Borja Sainz, Abdülkerim Durmaz’ın savunmada yaptığı hatayı affetmedi. Giresun, Nef Stadı’nda üst üstü 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 17:17
2. Giresun depremi!
Transfer şov yapan Galatasaray'ın rüzgarını Giresunspor kesti: 1-0. Kadrosunu yenileyen, Antalyaspor galibiyetiyle büyük moral yakalayan sarı-kırmızılılar ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen Galatasaray, 4. dakikada frikik atışı kazandı. Oliveira'nın vuruşunda top üst direkte patladı. 13'te Kerem'in şutunu kaleci çıkardı. 32'te Oliveira'nın vuruşunu defansa çarpıp auta gitti. Maçın etkisiz isimlerinden Seferovic topu aşıramayınca bir pozisyon daha kaçtı.


Maçın 77. dakikasında Galatasaray tribünleri buz kesti. Abdülkerim'in Muslera'ya vermek istediği pas kısa kaldı ve araya Borja Sainz girdi. Muslera'yı da geçen Sainz, topu boş ağlara gönderdi: 0-1. Bu dakikadan sonra Cimbom, mücadeleyi rakip sahaya taşısa da Seferovic'in kafa vuruşu dışında net bir pozisyona giremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hafta Adana Demir'e yenilen Giresun, Nef Stadı'nda kazandı ve ligde iki sezon üst üste İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
Savaş ÇORLU
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