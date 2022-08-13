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Okan Buruk Giresunspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:34
Okan Buruk Giresunspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Geçen hafta sonradan giren oyuncularımız bize maçı kazandırdı. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Bazen yedek olursunuz, bazen kadroda olmazsınız. Teknik direktörler en çok bu konuda yoruluyor. Her şey Galatasaray için. En hazır durumda kim varsa şans bulacak.

Lucas Torreira ve Mertens forma giymek istiyorlar. Bir an önce takıma katkı vermek istiyorlar. Atmosferi görünce ben bile çıkıp oynamak istedim. O kadar büyüleyici.

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