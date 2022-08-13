GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

İspanyol ekibi Sevilla, Victor Nelsson'un peşini bırakmıyor.
İspanyol ekibi Sevilla, Victor Nelsson'un peşini bırakmıyor.
Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi, Danimarkalı stoper için girişimlerini sürdürüyor.
Bir süredir devam eden görüşmelerde pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
Nelsson için 3 teklif yapan Sevilla'nın şimdiye kadar tüm teklifleri geri çevrildi.
Savunmadan bir önemli ismi daha kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda taviz vermiyor.
Son olarak 12+2 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı inmeyi düşünmüyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu bedelin aşağısında herhangi bir teklifle masaya oturmayı reddediyor.
Galatasaray'ın kararlı duruşu sonrası Sevilla'nın fiyat yükseltebileceği kaydediliyor.
Bir süredir İstanbul'da olan Nelsson'un menajeri, Sevilla ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri yürütüyor.
Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Nelsson'la görüştüğünü ve oyuncunun hayalleri olduğunu belirtip ayrılmak istediğini söyleyen Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Benimle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi.
Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." diye konuştu.
Bütün bu gelişmelerin ardından Sevilla Futbol Direktörü Monchi'den flaş bir açıklama geldi.
Monchi, Sevilla'nın Osasuna'yla karşı karşıya geldiği maç öncesi savunma transferi hakkında konuştu.
Sevilla'nın Osasuna'ya 2-1 kaybettiği maç öncesi yaptığı açıklamada Monchi, "Transferler yaptık ama hala savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Marcao ve Suso sakatlıkları yüzünden oynayamayacak.
Munir teknik ekibin kararıyla yok ve Isco da bu maçta idman eksiği nedeniyle yok. Maça eksik çıkıyoruz" sözlerini kullandı.