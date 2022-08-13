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GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İspanyol ekibi Sevilla'nın gündeminden düşmüyor. Transferde ısrarcı olan La Liga temsilcisi, sürekli olarak sarı-kırmızılıların kapısını çalıyor. İlk 3 teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda taviz vermiyor. Cimbom'un kararlı duruşu sonrası, Sevilla'nın teklif yükseltmesi bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Sevilla Futbol Direktörü Monchi'den transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler ve yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:16
GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

İspanyol ekibi Sevilla, Victor Nelsson'un peşini bırakmıyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi, Danimarkalı stoper için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Bir süredir devam eden görüşmelerde pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Nelsson için 3 teklif yapan Sevilla'nın şimdiye kadar tüm teklifleri geri çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Savunmadan bir önemli ismi daha kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda taviz vermiyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Son olarak 12+2 milyon euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı inmeyi düşünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu bedelin aşağısında herhangi bir teklifle masaya oturmayı reddediyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Galatasaray'ın kararlı duruşu sonrası Sevilla'nın fiyat yükseltebileceği kaydediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Bir süredir İstanbul'da olan Nelsson'un menajeri, Sevilla ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri yürütüyor.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Nelsson'la görüştüğünü ve oyuncunun hayalleri olduğunu belirtip ayrılmak istediğini söyleyen Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Benimle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Bütün bu gelişmelerin ardından Sevilla Futbol Direktörü Monchi'den flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Monchi, Sevilla'nın Osasuna'yla karşı karşıya geldiği maç öncesi savunma transferi hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Monchi'den flaş transfer sözleri! Victor Nelsson...

Sevilla'nın Osasuna'ya 2-1 kaybettiği maç öncesi yaptığı açıklamada Monchi, "Transferler yaptık ama hala savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Marcao ve Suso sakatlıkları yüzünden oynayamayacak.

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