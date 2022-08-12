Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u tek golle geçen Aslan, 3 puanla başladı.
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u tek golle geçen Aslan, 3 puanla başladı.
Sarı kırmızılılar, içeride oynayacağı Giresunspor maçında yeni transferleri ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
Torreira, Oliviera, Mertens ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Aslan, Giresunspor'u da mağlup edip ikide iki yapmak istiyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar, Seferovic'in yanına bir golcü daha almanın peşinde.
Bu doğrultuda liste başındaki isim Belotti.
Sözleşmesi elinde olan yıldız futbolcu için Roma da devrede.
İtalyan basını, Roma'nın transferi bitirememesi halinde Belotti'ye en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını yazdı.
Haberde, Mourinho'nun Belotti'yi çok istediğini ancak öncelikle kadrodaki şişkinliği boşaltmaları gerektiği belirtildi.
Buna göre gözden çıkarılan isim Shomurodov oldu.
İtalyan yıldız ile uzun süre Fenerbahçe de ilgilenmişti.
Ancak sarı lacivertliler Belotti transferini rafa kaldırmış durumda.