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Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Forvet transferi için vites yükselten Galatasaray, Belotti için beklemeye geçti. İtalyan basınından bu transfere ilişkin flaş bir haber geldi. Buna göre Galatasaray'ın Belotti transferindeki kilit isim Shomurodov. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 18:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 18:04
Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Sarı kırmızılılar, Seferovic'in yanına bir golcü daha almanın peşinde.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Bu doğrultuda liste başındaki isim Belotti.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Sözleşmesi elinde olan yıldız futbolcu için Roma da devrede.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Gelen haberlere göre İtalyan yıldız da Roma'yı beklediği için diğer kulüplere imza atmıyor.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

İtalyan basını, Roma'nın transferi bitirememesi halinde Belotti'ye en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını yazdı.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Haberde, Mourinho'nun Belotti'yi çok istediğini ancak öncelikle kadrodaki şişkinliği boşaltmaları gerektiği belirtildi.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Buna göre gözden çıkarılan isim Shomurodov oldu.

Galatasaray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov...

Roma, Shomurodov ile yollarını ayırabilirse Belotti'ye imza attıracak.

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