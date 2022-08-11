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Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Son dakika spor haberi: Galatasaray dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve sarı-kırmızılıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom, Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Cimbom, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk 5'e girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:26
Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Süper Lig devi Galatasaray, dünyanın gündeminde yer aldı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

İnternette en çok aranan kulüplerin listesi yayınladı ve sarı-kırmızılıların sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Birçok dev takımı geride bırakan Galatasaray, Türkiye'den de ilk 5'e giren tek takım oldu.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Akşam'ın derlediği Listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

GALATASARAY 4. SIRADA!
Galatasaray da listede dördüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Sarı-kırmızılılar, tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler, Aslan'ın gerisinde kaldı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da 4 milyon 150 binle 13.sıraya yerleşti.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Yayınlanan ilk 100 listesinde Sivasspor (754 bin) 41, Konyaspor (644 bin) 45, Alanyaspor (433 bin) 52, Malatyaspor (269 bin) 63 ve Başakşehir ise (41 bin 700) 97. sırada yer aldı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

İlk 10'da ise üç Türk takımının yer alması dikkat çekti.

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