Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Süper Lig devi Galatasaray, dünyanın gündeminde yer aldı.
Süper Lig devi Galatasaray, dünyanın gündeminde yer aldı.
İnternette en çok aranan kulüplerin listesi yayınladı ve sarı-kırmızılıların sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Birçok dev takımı geride bırakan Galatasaray, Türkiye'den de ilk 5'e giren tek takım oldu.
Akşam'ın derlediği Listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor.
İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti.
Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait.
GALATASARAY 4. SIRADA!
Galatasaray da listede dördüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı.
Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler, Aslan'ın gerisinde kaldı.
Listenin ilk 10 sırasıda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş yer alıyor.
Fenerbahçe 16 milyon 500 bin arama altıncı sıraya konumlandı.
Beşiktaş 11 milyon 900 bin aranma ile yedinci sırada.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da 4 milyon 150 binle 13.sıraya yerleşti.
Yayınlanan ilk 100 listesinde Sivasspor (754 bin) 41, Konyaspor (644 bin) 45, Alanyaspor (433 bin) 52, Malatyaspor (269 bin) 63 ve Başakşehir ise (41 bin 700) 97. sırada yer aldı.
İlk 10'da ise üç Türk takımının yer alması dikkat çekti.