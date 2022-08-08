Ortalık yıkıldı

Galatasaray'da tam bir Dries Mertens ve Lucas Torreira çılgınlığı yaşandı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar son olarak Torreira ile 3+1 yıllığına, Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İki oyuncu, cumartesi gece geç saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelirken karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, "Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var" dedi. 'Lakabın var mı?' sorusuna ise Uruguaylı orta saha, "Evet birçok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim" şeklinde konuştu.



BUGÜN İMZAYI ATACAKLAR

Dries Mertens ise, "Buraya geldim çünkü özel bir şeyler yapmak istiyorum. Onlarla tanışmak, onların coşkusunu görmek harika bir duyguydu" ifadelerini kullandı. İki futbolcu da Galatasaraylı taraftarların talebi üzerine üçlü çektirdi ve tezahüratlar birbirine karıştı, ortalık bir anda sarı-kırmızıya büründü. Yeni transferler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Mertens ve Torreira'nın, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Galatasaray, Torreira için büyük pazarlıkların ardından Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncu ise 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret alacak. Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Mertens'in maaşı ise 3 milyon 950 bin euro...



WESLEY SNEİJDER 'DURMA GİT' DEDİ

Dries Mertens, Galatasaray'a gelmeden önce Wesley Sneijder'den bilgi aldığını söyledi. Sneijder'in görüşlerinin İstanbul'a gelişinde önemli katkısı bulunduğuna dikkati çeken Belçikalı golcü, "Onu telefonla aradım ve bana 'Hiç durma, hemen git' dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı" değerlendirmesinde bulundu.



FENERBAHÇELİYİM ÇAKTIRMA AMA!..

Mertens ve Torreira'nın Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverlerin ilgisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar iki oyuncuyu karşılamak için havaalanına koşarken Fenerbahçeli bir taraftarın da coşkuya dahil olmaktan kendini alamadı. Sosyal medyada büyük takdir toplayan sarılacivertli taraftar gelen sorular üzerine, "Ben Fenerliyim çaktırma. Baktım herkes çok eğleniyor ben de katılayım dedim. Eğlence eğlencedir. Sonuçta hepimiz kardeşiz" ifadelerini kullandı.



REKOR KIRILDI

Yeni transferlerin gelişinin ardından

Yeni transferlerin gelişinin ardından taraftarlar GS Store'ları doldurdu. Forma almak için yarışan sarı-kırmızılılar son 3 günde formasının arkasına en çok Mertens, Torreira ve Erden yazılmasını istedi.

Mesut Özil transferinde 112 bin kişi tarafından izlenen uçak rekoru Torreira ve Mertens'in gelişi sırasında 123 bin kişiye ulaştı ve yeni bir rekor ortaya çıktı.

23. şampiyonluk için kolları sıvayan Galatasaray'ın transfer hamleleri taraftarları heyecanlandırdı. Nef Stadı'nda 7. ve 9. kategori hariç bütün kombineler satıldı.

Galatasaraylı bir taraftar, düğününden sonra eşini eve bırakıp yeni transferler Mertens ve Lucas Torreira'yı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na gitti.



MUSLERA'YA TEŞEKKÜR

Lucas Torriera, Galatasaray'ı seçmesinde önemli rol oynayan Fernando Muslera'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşı Muslera'nın desteğinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Muslera bana çok destek verdi. Ailemin de buraya sıcak bakması etkendi. Yöneticiler beni çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı" diye konuştu.



YILDIZLARI TOPLADI

Yaz transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü transfer eden Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i de kadrosuna katarak daha da güçlenen sarı-kırmızılı ekip bu sezon 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.



ADA'DA İMZA ŞOV

G.saray'ın en azından 2 dünya yıldızı daha transfer etmesi gündemde... Alexis Sanchez, Belotti, Icardi, Depay ve Kluivert konuşulan isimler arasında... Görüşmeler devam ediyor ve uçaklar inmeye devam edecek gibi... Başkan Dursun Özbek'in planı ise tüm transferler tamamlanınca tamamen kulübün malı olan G.Saray Adası'nda dillere destan imza töreni düzenlemek... Yeni transferlerin taraftarlarla beraber adaya denizden getirilecek ve çok özel bir davetli topluluğu karşısında imzalar atılacak.