Oliveira etkisiz kaldı

Galatasaray'ın yeni isimleri henüz tam olarak hazır görünmedi. Özellikle Seferovic çok etkisiz kalırken Oliveira ve Abdulkerim de beklentilerin altında kaldı. İkinci yarıda oyuna giren Midtsjö ise yaptığı asist ile maça damga vurmayı başardı. Buna karşılık geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün hızlı bir başlangıç yaptı.
Galatasaray'ın yeni isimleri henüz tam olarak hazır görünmedi. Özellikle Seferovic çok etkisiz kalırken Oliveira ve Abdulkerim de beklentilerin altında kaldı. İkinci yarıda oyuna giren Midtsjö ise yaptığı asist ile maça damga vurmayı başardı. Buna karşılık geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün hızlı bir başlangıç yaptı.