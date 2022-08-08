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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna ligde son 16 maçtır mağlubiyet yüzü görmemiş Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek başlayan Galatasaray transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Toreira ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Alexis Sanchez için de girişimlerini sıklaştırdı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan da Galatasaray'ın transfer sürecini konu alan bir yazı kaleme aldı. İşte Uzundurukan'ın yazoso ve dikkat çeken Ronaldo sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 07:56
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Transfer dönemlerinde zaman zaman transfer sihirbazları ortaya çıkar. Ama bu seferki transfer sihirbazı 'Copperfield' gibi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Sanki büyülü bir pazarlık gücü ve ikna kabiliyeti var Erden Timur'un.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Tabii ki Başkan Dursun Özbek vizyonunu da unutmamak gerek! 'Uçak ve çilek' emojilerini Türk transfer literatörüne kazandıran başkandır Dursun Özbek! Gelelim bu transferlerin perde arkasında yaşananlara...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Okan Buruk istedi, Dursun Özbek mührü bastı, Erden Timur işi bitirdi. Nasıl mı? İşte böyle: Erden Timur, Porto'nun dünya yıldızı Oliveira'yı Avrupa devlerinin elinden kaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Hem de Porto 10 milyon euro isterken; 3 milyon euro'ya Oliveira'ya sarı-kırmızı formayı giydirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Sonra Seferovic, Mertens ve Torreira transferleri ile dağı devirdi; imkansızı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Dubois ve Midtsjö transferleri de nokta atışı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Paranın gücünün yetmediği yerde yöneticilik başarısını ve ikna kabiliyetini devreye sokarak Lucas Torreira için 20 milyon euro isteyen Arsenal'i 6 milyon euro'ya ikna etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Mertens için Juventus 5 milyon euro nakit teklif etmişti ama Belçikalı golcü, 'Hayır ben Galatasaray'a gidiyorum' dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Hem de her şey dahil yıllık 3 milyon 950 bin euro'ya! Diğer transfer sihirbazları gibi Galatasaray'a kazandırdığı dünya yıldızları ile boy boy fotoğraflar çektirerek, reklamını yapmak yerine hep perde arkasında kalmayı tercih etti Erden Timur...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

'Yok yahu gelmez! Galatasaray ancak kramponlarını alır' denilen Mertens ve Torreira artık Galatasaray'da.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Tam 20 gün boyunca Milano'da büyük bir gizlilik içinde Torreira ve Mertens transferlerinde engelleri bir bir aştı Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

İş bitip iki çileği getirecek özel uçak Milano'da hazır beklerken Arda Turan uçaktan fotoğraflar verdi medyaya.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Ama Arda Turan'ın Mertens ve Torreira transferlerinde en ufak bir katkısı ve ilgisinin olmadığı bilgisi geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Ama ortada büyük bir başarı vardı ve bu başarıdan kendine pay çıkarmak isteyenler birbirleri ile yarışıyordu o anlarda! Dünya yıldızlarını bir bir Galatasaray'a kazandıran Erden Timur ise hep perdenin arkasında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Hatta Mertens ve Torreira pazar günü (02.00'de) İstanbul'a indiği anlarda yaklaşık 15 bin Galatasaray taraftarı karşıladı iki dünya yıldızını.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Erden Timur yine görüntü vermedi. Bir başka dünya yıldızının (çileğin) işini bitirmek için tekrar yola koyuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Erden Timur'un hedefinde bu kez Alexis Sanchez var! Edindiğim bilgi şu; İnter ile yollarını ayırmaya karar veren Sanchez de yıllık 3 milyon euro karşılığında Galatasaraylı olmak üzere!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Bu arada Erden Timur'u bir kez bile görmedim. Telefon görüşmem de olmadı! Ne o beni tanır, ne de ben onu! Ama Galatasaray'ın transferlerini yakından takip ettim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Transferlerde adeta suda ateş yaktığı için, imkansızı başardığı için hakkını teslim etmek istedim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Transferlerde paranın gücü kadar, pazarlık gücünün, duruşun, sunumun ve ikna kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur; Porto'dan 10 milyon euro'luk Oliveira'yı 3 milyon euro'ya, Benfica'dan Seferovic'i 1 milyon euro'ya (kiralık), Arsenal'in 20 milyon euro istediği Torreira'yı 6 milyon euro'ya, Juventus'un 5 milyon euro nakit verdiği Mertens'i her şey dahil 3 milyon 950 bin euro'ya Galatasaray'a kazandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Erden Timur'un hedefinde bir bomba isim daha var: Alexis Sanchez! Şilili süper yıldız da bitmek üzere!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki Uzundurukan'dan olay Ronaldo sözleri!

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı Cristiano Ronaldo bile o uçaklardan inebilirdi.

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