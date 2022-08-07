Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e hiç olmadığı kadar iddialı giriyor.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e hiç olmadığı kadar iddialı giriyor.
Geçtiğimiz sezonu 13. tamamlayan Aslan, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Bu hedef transfer çalışmalarına da yansıdı.
Takımı baştan sona yenilemek isteyen sarı kırmızılılar takviyeleri büyük ölçüde tamamladı.
Defans hattı, Abdülkerim Bardakçı ve Dubois ile güçlendirildi.
Orta sahaya ise Sergio Oliviera, Torreira ve Midtsjö transferleri yapıldı.
ALEXIS SANCHEZ SESLERİ!
Galatasaray'da bir başka dünya yıldızı için geri sayım başladı.
Aslan, Alexis Sanchez transferi için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların transferdeki en büyük rakibi Marsilya...
BARCELONA'IN GÖZÜ BU TRANSFERDE!
İspanyol devi Barcelona, Galatasaray'ın Marsilya'ya Sanchez çalımı atmasını bekliyor.
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Barça, bazı futbolcuları ile yollarını ayırmak istiyor.
Bu isimlerden birisi de Hollandalı yıldız Memphis Depay...
Fransız basınına göre Marsilya Sanchez transferini noktalayamazsa, Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Depay'a yönelecek.
Sanchez'in kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.