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Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Transfer döneminde Sergio Oliviera, Seferovic, Mertens ve Torreira gibi isimlerle şov yapan Galatasaray, tüm dünyada ses getirdi. İspanyol devi Barcelona da Galatasaray'ın transfer girişimlerini yakından takip ediyor. İşte Aslan'ın listesindeki o isim ve Barcelona'nın transfer planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 18:09
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e hiç olmadığı kadar iddialı giriyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Geçtiğimiz sezonu 13. tamamlayan Aslan, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Bu hedef transfer çalışmalarına da yansıdı.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Aslan Seferovic ve Mertens ile ise gol yollarındaki sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

ALEXIS SANCHEZ SESLERİ!

Galatasaray'da bir başka dünya yıldızı için geri sayım başladı.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Aslan, Alexis Sanchez transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Sarı kırmızılıların transferdeki en büyük rakibi Marsilya...

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

BARCELONA'IN GÖZÜ BU TRANSFERDE!

İspanyol devi Barcelona, Galatasaray'ın Marsilya'ya Sanchez çalımı atmasını bekliyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Barça, bazı futbolcuları ile yollarını ayırmak istiyor.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Bu isimlerden birisi de Hollandalı yıldız Memphis Depay...

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Fransız basınına göre Marsilya Sanchez transferini noktalayamazsa, Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Depay'a yönelecek.

Barcelona'nın gözü o transfer için Galatasaray'da!

Sanchez'in kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

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