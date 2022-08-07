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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: İnanılmaz önemli bir 3 puan

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Kerem, "Okan Hocama hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 00:16
Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: İnanılmaz önemli bir 3 puan

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kardeşinin doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoüğlu "Öncelikle konudan bağımsız, kardeşimin doğum günü. Benden galibiyet sözü istemişti. Reyhancım doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere." dedi.

Oyunu değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok sıcaktı, inanılmaz nem vardı. Hava bunaltıcıydı. İstediklerimizi yapamadık. Son dakika golü, inanılmaz önemli 3 puan. Giresunspor maçı öncesi moral oldu. Okan Hocama hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter." ifadelerini kullandı.


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