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Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Hepimizin gözünde ışık var

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir sinerji yakalamak istediklerini belirten Buruk, "Kazanarak başlarsak bizim için önemli. Kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 21:39
Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Hepimizin gözünde ışık var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Geleceğe umutla baktıklarını belirten Buruk, " Kazanarak başlarsak bizim için önemli. Kazanmak istiyoruz." dedi.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Sadece Okan Hoca'nın gözünde ışık yok, tüm Galatasaray taraftarının gözünde ışık var. Hem yönetimin, hem futbolcuların, hem taraftarın gözünde ışık var. O da çok parlıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023'te 100. yılı hem 23. şampiyonluk."

"Bizim iki tane 23 hedefimiz var. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı olarak bu unvanı yukarıya çekmek istiyoruz. O yüzden inşallah güzel bir başlangıç olur. Sezonun ilk maçı, iyi bir takıma karşı oynuyoruz."

"İki sağ bekimiz aynı anda sakatlandı, zor bir dönemdeyiz. Sacha bizimle çalışmadı ama kontrolümüzdeydi. Kadroya bakınca, elimizdeki kadroyu kullandık."

"Ben kendi evime döndüm, evimde çalışmaya başladım. Florya bildiğim ve alışık olduğum bir yer. Galatasaray benim için çok değerli. Takımımızla iyi bir sinerji yaratmaya çalışacağız."

"Yeni transferlerimiz de geliyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz ama lig bugün başlıyor. Kazanarak başlarsak bizim için önemli. Kazanmak istiyoruz."

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