Milan görüşmelerden çekildi

Galatasaray'ın listesinde yer alan Tanguy Ndombele'yle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Football London'un haberine göre 25 yaşındaki orta saha, Tottenham'ın transfer dönemi kapanmadan önce göndermeye çalıştığı birkaç oyuncudan birisi... Milan'ın Tanguy Ndombele için görüştüğünü ancak maaşı nedeniyle görüşmelerden çekildiği belirtilirken, bu durumun Galatasaray'ın elini güçlendirdiği yorumu yapıldı.
Galatasaray'ın listesinde yer alan Tanguy Ndombele'yle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Football London'ın haberine göre 25 yaşındaki orta saha, Tottenham'ın transfer dönemi kapanmadan önce göndermeye çalıştığı birkaç oyuncudan birisi... Milan'ın Tanguy Ndombele için görüştüğü ancak maaşı nedeniyle görüşmelerden çekildiği belirtilirken, bu durumun Galatasaray'ın elini güçlendirdiği yorumu yapıldı.