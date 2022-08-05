GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar birçok isim için girişimlerini sürdürüyor.
Aslan'ın listesinde olduğu belirtilen Justin Kluivert ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basınından Daily Mail, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığını bildirdi.
İngiliz ekibi Fulham'ın genç oyuncuyu istediği ve transfer görüşmelerinin 9.5 milyon euro civarında bir rakam üzerinden sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan Olympique Marsilya'nın da Surinam asıllı yıldızın peşinde olduğu aktarıldı.
JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?
5 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine AFC Amsterdam altyapısında başladı.
2017'de Ajax A takımına yükseldi.
2018'de Ajax'tan İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.
1.72 cm boyundaki Kluivert, iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor.
Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu forvet hattında da görev yapıyor.
Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro...
Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.