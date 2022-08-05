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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala transferde atağa geçen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'tı. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği genç futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 11:59
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Sarı-kırmızılılar birçok isim için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Aslan'ın listesinde olduğu belirtilen Justin Kluivert ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

İngiliz basınından Daily Mail, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığını bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

İngiliz ekibi Fulham'ın genç oyuncuyu istediği ve transfer görüşmelerinin 9.5 milyon euro civarında bir rakam üzerinden sürdüğü kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Öte yandan Olympique Marsilya'nın da Surinam asıllı yıldızın peşinde olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?

5 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine AFC Amsterdam altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

2017'de Ajax A takımına yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

2018'de Ajax'tan İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Leipzig ve Nice'te kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

1.72 cm boyundaki Kluivert, iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu forvet hattında da görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Justin Kluivert'ta rakip çıktı!

Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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