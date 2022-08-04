Haberler Galatasaray Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Transfer harekatına dört koldan devam eden Galatasaray'da Victor Nelsson'a gelen teklifler sonrası stoper takviyesi için kollar sıvandı. Juventus'un İtalyan stoperi Daniele Rugani'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, transfer için hem kulübüne hem de oyuncuya resmi teklifini yaptı. Çizme'den de 3 talibi bulunan 28 yaşındaki savunmacıdan Galatasaray'ın sözleşme teklifine cevap geldi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 18:21
BURAK ŞENTÜRK
Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Rugani ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

İtalyan stoper, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek planları arasında yer almıyor.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Yeni bir defans oyuncusu arayan Juventus, Rugani'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

İtalya Serie A ekiplerinin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği futbolcu için Galatasaray'dan resmi teklif gitti.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların yaptığı teklif finansal açıdan Juventus ve Rugani'yi tatmin etti ancak transferde olumsuz bir gelişme yaşandı.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Oyuncunun ailevi ve kişisel nedenler nedeniyle Türkiye'ye transferine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Bu nedenle Galatasaray'ın teklifine olumsuz yanıt veren Rugani'nin, İtalya Serie A'da kalmak istediği öğrenildi.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

3 TALİBİ VAR!
28 yaşındaki futbolcunun Çizme'den 3 talibi bulunuyor.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Empoli, Sampdoria ve Verona'nın, Rugani'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği kaydedildi.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Yıllık net 3 milyon euro'luk kazancı olan İtalyan savunmacı için Juventus yönetimiyle temasa geçecek olan 3 kulüp de oyuncunun maaşına katkı talebinde bulunacak.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

2015 yılında Empoli'den 4.2 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Rugani, çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Son olarak geçtiğimiz sezonu Cagliari'de tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, geçici sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Juventus'a döndü.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Kariyerinde toplam 265 resmi maçta görev alan Rugani, 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

İtalyan futbolcu ülkesinin milli takımında ise 7 karşılaşmada görev aldı.

Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Daniele Rugani'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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