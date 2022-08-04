Daniele Rugani'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Rugani ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Rugani ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan stoper, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek planları arasında yer almıyor.
Yeni bir defans oyuncusu arayan Juventus, Rugani'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
İtalya Serie A ekiplerinin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği futbolcu için Galatasaray'dan resmi teklif gitti.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların yaptığı teklif finansal açıdan Juventus ve Rugani'yi tatmin etti ancak transferde olumsuz bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun ailevi ve kişisel nedenler nedeniyle Türkiye'ye transferine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Bu nedenle Galatasaray'ın teklifine olumsuz yanıt veren Rugani'nin, İtalya Serie A'da kalmak istediği öğrenildi.
3 TALİBİ VAR!
28 yaşındaki futbolcunun Çizme'den 3 talibi bulunuyor.
Empoli, Sampdoria ve Verona'nın, Rugani'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği kaydedildi.
Yıllık net 3 milyon euro'luk kazancı olan İtalyan savunmacı için Juventus yönetimiyle temasa geçecek olan 3 kulüp de oyuncunun maaşına katkı talebinde bulunacak.
2015 yılında Empoli'den 4.2 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Rugani, çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Cagliari'de tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, geçici sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Juventus'a döndü.
Kariyerinde toplam 265 resmi maçta görev alan Rugani, 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İtalyan futbolcu ülkesinin milli takımında ise 7 karşılaşmada görev aldı.
Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Daniele Rugani'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.