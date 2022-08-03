Savunmaya Daniele Rugani

Marcao'yu Sevilla'ya gönderen ve Nelsson'u da satmaya hazırlanan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim düştü. Sarı-kırmızılı ekibin, İtalyan Daniele Rugani için Juventus ile temas halinde olduğu ifade edildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın Rugani için istekli olduğunu belirtti. 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan Empoli ve Verona kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken Juventus'un teklifleri değerlendirdiği bildirildi.
Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya gönderen ve Nelsson'u da satmaya hazırlanan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim düştü. Sarı-kırmızılı ekibin, İtalyan Daniele Rugani için Juventus ile temas halinde olduğu ifade edildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın Rugani için istekli olduğunu belirtti. 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan Empoli ve Verona kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken Juventus'un teklifleri değerlendirdiği bildirildi.