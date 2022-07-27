GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Galatasaray'da ikinci Avusturya kampına alınmayan isimler belli oldu.
Galatasaray'da ikinci Avusturya kampına alınmayan isimler belli oldu.
Okan Buruk'un gelecek sezon takımda görmek istemediği isimleri ve bu oyuncularla ilgilenen takımları sıraladık.
BATUHAN ŞEN
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Menemenspor'a kiraladığı Batuhan Şen'in Okan Kocuk'un da dönmesiyle forma şansı iyice zorlaştı.
Okan Buruk, 1. etap Avusturya kampına aldığı genç kalecinin performansını yeterli bulmadı.
İkinci Avusturya kampına götürülmeyen ve 1 sezon sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu başta İstanbul ekibi Fatih Karagümrük olmak üzere birçok kulüp tarafından takip ediliyor.
Batuhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İSMAİL ÇİPE
Geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, yediği gollerle eleştirilerin odağında olmuştu.
Yeni sezon öncesi yapılan iki kampa da alınmayan tecrübeli kaleciye kendisine kulüp bulunması söylendi.
1 sene sözleşmesi kalan İsmail Çipe'nin Galatasaray kariyeri sona ermiş gözüküyor.
IŞIK KAAN ARSLAN
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim döneminde zaman zaman şans bulan genç savunmacıyı Okan Buruk, Avusturya kampına götürmedi.
Performansı yetersiz bulunan Işık Kaan takımdan gönderilecek.
Şu anda herhangi bir girişim olmasa da teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.
ATALAY BABACAN
Galatasaray altyapısının en umut vadeden isimlerinden biri de Atalay Babacan'dı. Ancak o da bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı.
2020-21 sezonunda A takıma yükselen ve aynı sezon Adanaspor'a kiralanan genç oyuncu geçtiğimiz sezonu da Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'da geçirdi.
Okan Buruk, genç oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmedi.
Atalay'ın kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor.
AYTAÇ KARA
Ocak transfer döneminde Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, küme düşen İzmir ekibinde dahi istediği süreyi alamadı.
Performansından bir hayli uzak olan tecrübeli oyuncuyu Okan Buruk, ilk etap kampında görmek istedi.
Antrenmanlarda Ömer Bayram ile ciddiyetsiz tavırları yoğun eleştiri alan Aytaç, ikinci etap Avusturya kampına götürülmedi ve kendisine kulüp bulunması istendi.
Daha önce 29 yaşındaki oyuncu ile Ankaragücü'nün ilgilendiği belirtilmişti.
EMİN BAYRAM
Galatasaray'ın altyapıdan yetişen bir diğer ismi de genç oyuncu Emin Bayram...
Altyapıdaki performansıyla A takıma alınan ve 1. etap Avusturya kampına götürülen genç savunmacı yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle ikinci Avusturya kampına götürülmedi.
Genç oyuncunun şu anda Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
EREN AYDIN
Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü.
O isimlerden biri de Eren Aydın'dı. Genç oyuncunun biraz daha gelişmesi gerektiğini düşünen Okan Buruk Eren'i 2. etap Avusturya kampına almadı ve oyuncu için gelecek kiralama tekliflerinin değerlendirilmesini istedi.
Gelecek vadeden oyuncuyla Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü ilgileniyor.
Eren Aydın, başkent ekibine gitmeye sıcak bakıyor.
JESSE SEKIDIKA
Oğulcan ile birlikte geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiralanan Sekidika da Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.
Yabancı sınırının da olması sebebiyle Okan Buruk tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
Bu nedenle de Avusturya kampına götürülmeyen Sekidika'dan kendisine kulüp bulunması istendi.
Oyuncuya şu an için gelen herhangi bir teklif yok.
SACHA BOEY
Galatasaray'da sonu en çok merak edilen isimlerin başında Sacha Boey geliyor.
Sarı kırmızılı takımın bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünse de Okan Buruk, ne bir önceki kampta ne de 2. etap Avusturya kampında genç oyuncuya şans vermedi.
21 yaşındaki oyuncu ile Ligue 1 ekibi Strasbourg ilgileniyor.
Boey'in geleceği birkaç gün içinde netleşir.