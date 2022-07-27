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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Son dakika haberleri... Galatasaray'da takıma kazandırılan oyuncular netleşirken, kadroda düşünülmeyen isimlerde belli oluyor. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları ikinci Avusturya kampına götürmedi. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:36
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Galatasaray'da ikinci Avusturya kampına alınmayan isimler belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Okan Buruk'un gelecek sezon takımda görmek istemediği isimleri ve bu oyuncularla ilgilenen takımları sıraladık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

BATUHAN ŞEN

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Menemenspor'a kiraladığı Batuhan Şen'in Okan Kocuk'un da dönmesiyle forma şansı iyice zorlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Okan Buruk, 1. etap Avusturya kampına aldığı genç kalecinin performansını yeterli bulmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

İkinci Avusturya kampına götürülmeyen ve 1 sezon sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu başta İstanbul ekibi Fatih Karagümrük olmak üzere birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Batuhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

İSMAİL ÇİPE

Geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, yediği gollerle eleştirilerin odağında olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Yeni sezon öncesi yapılan iki kampa da alınmayan tecrübeli kaleciye kendisine kulüp bulunması söylendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

1 sene sözleşmesi kalan İsmail Çipe'nin Galatasaray kariyeri sona ermiş gözüküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

IŞIK KAAN ARSLAN

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim döneminde zaman zaman şans bulan genç savunmacıyı Okan Buruk, Avusturya kampına götürmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Performansı yetersiz bulunan Işık Kaan takımdan gönderilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Şu anda herhangi bir girişim olmasa da teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

ATALAY BABACAN

Galatasaray altyapısının en umut vadeden isimlerinden biri de Atalay Babacan'dı. Ancak o da bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

2020-21 sezonunda A takıma yükselen ve aynı sezon Adanaspor'a kiralanan genç oyuncu geçtiğimiz sezonu da Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'da geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Okan Buruk, genç oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Atalay'ın kiralanması veya bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

AYTAÇ KARA

Ocak transfer döneminde Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, küme düşen İzmir ekibinde dahi istediği süreyi alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Performansından bir hayli uzak olan tecrübeli oyuncuyu Okan Buruk, ilk etap kampında görmek istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Antrenmanlarda Ömer Bayram ile ciddiyetsiz tavırları yoğun eleştiri alan Aytaç, ikinci etap Avusturya kampına götürülmedi ve kendisine kulüp bulunması istendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Daha önce 29 yaşındaki oyuncu ile Ankaragücü'nün ilgilendiği belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

EMİN BAYRAM

Galatasaray'ın altyapıdan yetişen bir diğer ismi de genç oyuncu Emin Bayram...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Altyapıdaki performansıyla A takıma alınan ve 1. etap Avusturya kampına götürülen genç savunmacı yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle ikinci Avusturya kampına götürülmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Genç oyuncunun şu anda Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

EREN AYDIN

Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

O isimlerden biri de Eren Aydın'dı. Genç oyuncunun biraz daha gelişmesi gerektiğini düşünen Okan Buruk Eren'i 2. etap Avusturya kampına almadı ve oyuncu için gelecek kiralama tekliflerinin değerlendirilmesini istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Gelecek vadeden oyuncuyla Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Eren Aydın, başkent ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

JESSE SEKIDIKA

Oğulcan ile birlikte geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiralanan Sekidika da Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Yabancı sınırının da olması sebebiyle Okan Buruk tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Bu nedenle de Avusturya kampına götürülmeyen Sekidika'dan kendisine kulüp bulunması istendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Oyuncuya şu an için gelen herhangi bir teklif yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

SACHA BOEY

Galatasaray'da sonu en çok merak edilen isimlerin başında Sacha Boey geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk biletlerini kesti! Avusturya kampına götürülmediler

Sarı kırmızılı takımın bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünse de Okan Buruk, ne bir önceki kampta ne de 2. etap Avusturya kampında genç oyuncuya şans vermedi.

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