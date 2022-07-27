GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri, forvet arkasına kaliteli bir isim kazandırmak.
Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri, forvet arkasına kaliteli bir isim kazandırmak.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
Galatasaray Palmerias forması giyen Raphael Veiga için devreye girdi.
Galatasaray 2009-10 sezonu başında transfer ettiği Elano Blumer sonrası kadrosunda Brezilyalı 10 numara bulundurmamıştı.
O dönem Manchester City'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Elano Blumer 1,5 sene formasını giydiği Galatasaray'ın iz bırakan isimlerinden olmuştu.
ELANO BLUMER'DEN SONRA İLK BREZİLYALI 10 NUMARA
Öte yandan Galatasaray, Elano Blumer sonrası ilk kez Brezilyalı 10 numara transferine hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre Cimbom, Raphael Veiga için Palmeiras'a 7 milyon euroluk teklif götürdü.
Brezilya temsilcisi ise kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK
Galatasaray ile Palmeiras'ın transfer için bugün bir kez daha pazarlık masasına oturacağı ve orta yolun bulunması halinde transferin resmiyete döküleceği belirtiliyor.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Raphael Veiga 2018 yılından bu yana Palmeiras formasını giyiyor.
31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu 2022 yılı içinde 37 resmi maça çıktı.
Veiga 17 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi.
10 numara ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Brezilyalı yıldız gol yollarına çok yakın bir futbolcu.
Kariyeri boyunca 274 maçta görev yapan Raphael Veiga 72 kez rakip ağları sarsarken 29 da asist yaptı.