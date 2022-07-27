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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 numara arayışlarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Palmerias forması giyen Raphael Veiga için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri, forvet arkasına kaliteli bir isim kazandırmak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Galatasaray Palmerias forması giyen Raphael Veiga için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Galatasaray 2009-10 sezonu başında transfer ettiği Elano Blumer sonrası kadrosunda Brezilyalı 10 numara bulundurmamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

O dönem Manchester City'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Elano Blumer 1,5 sene formasını giydiği Galatasaray'ın iz bırakan isimlerinden olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

ELANO BLUMER'DEN SONRA İLK BREZİLYALI 10 NUMARA

Öte yandan Galatasaray, Elano Blumer sonrası ilk kez Brezilyalı 10 numara transferine hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Takvim'in haberine göre Cimbom, Raphael Veiga için Palmeiras'a 7 milyon euroluk teklif götürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Brezilya temsilcisi ise kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Galatasaray ile Palmeiras'ın transfer için bugün bir kez daha pazarlık masasına oturacağı ve orta yolun bulunması halinde transferin resmiyete döküleceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Raphael Veiga 2018 yılından bu yana Palmeiras formasını giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu 2022 yılı içinde 37 resmi maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a süper 10 numara! Raphael Veiga...

Veiga 17 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi.

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