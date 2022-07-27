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Florya taşınıyor

Kemerburgaz’ın da tapusunu alan Özbek, Florya’nın süratle taşınacağını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Florya taşınıyor

Kısa süre önce Galatasaray Adası'nın 30 yıllık üst kullanım hakkını alan Başkan Dursun Özbek, dün de Kemerburgaz sorununu resmen çözdü. Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin 30 yıllığına üst kullanım hakkı için gerekli imzaları atarak tapu belgelerini teslim aldı. Florya'daki tesislerin çok eski olduğunu aktaran Özbek, "Buralar G.Saray'ın geleceği. Süratle Florya'daki aktivitelerimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Hafta sonu da genel kurulumuz var. Herkesi davet ediyorum. Faaliyetlerimizi yapmak için genel kuruldan yetki isteyeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arazinin 3 ayrı parselinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldı. Özbek, "Cumhurbaşkanıma, çok büyük emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kulübüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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