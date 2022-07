On numara Denis Suarez

Hücuma yönelik bir orta saha arayan G.Saray'da her geçen gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Aslan'la ilgili transfer iddialarının bir yenisi bu kez İspanyol basınından geldi. AS Gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin Denis Suarez'le ilgilendiğini yazdı. 28 yaşındaki İspanyol on numara için görüşmelerin başladığı bildirildi. Haberde, oyuncunun da G.Saray'ın ilgisinden memnun olduğu ve olası teklifi değerlendirmeye hazır bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da G.Saray'la temaslara başladığı dile getirildi.

KARİYERİNDE ÜST DÜZEY TAKIMLARDA OYNADI

Teknik Direktör Okan Buruk'un da Suarez'in transferine onay verdiği bilgisinin paylaşıldığı haberde, son kararın Celta Vigo kulübünün vereceği bildirildi. Sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan ve kulüpten ayrılacak Suarez için İspanyol ekibi 4 milyon euro talep ediyor. Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan 1.76 boyundaki on numara, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. Kariyerinin büyük bölümünü üst düzey takımlarda geçiren 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Manchester City, Arsenal, Barcelona, Sevilla ve Villarreal formaları giymişti.