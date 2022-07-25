GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.
Cimbom, takımı tecrübeli ve yıldız isimlerle güçlendirirken aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.
Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş takviyeleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da sürpriz veda kararı alındı.
Geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.
Orta sahaya Sergio Oliveira transferi yapan ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray, Taylan ve Berkan için veda kararı aldı.
Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde karar alındı.
İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.
Sarı-kırmızılı futbolcular geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre almışlardı.
Skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuşlardı.
BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.
Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmeleri bulunuyor.