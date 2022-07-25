Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip kadro takviyelerine devam ederken, takımdan ayrılacak isimlerde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın orta sahadan iki isimle ayrılık kararı aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:07
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Sarı-kırmızılı futbolcular geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre almışlardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuşlardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmeleri bulunuyor.

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