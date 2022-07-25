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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son olarak Fransız sağ bek Dubois'yı İstanbul'a getiren Galatasaray transfer harekatına son sürat devam ediyor. Seferovic'in ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme Umaro Embalo gelmişti. Cimbom, 21 yaşındaki fubolcu için Benfica'dan yanıt bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Sarı-kırmızılılar Seferovic'in ardından kadrosuna bir golcü daha katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Benfica'nın yıldızı gündeme gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

G.Saray, Benfica forması giyen Umaro Embalo'yla ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

U21 Takımı'nda oynayan Gine Bissau asıllı sağ kanat için girişimler sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifil sunulan 21 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibinden gelecek cevap bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

TFF'nin yeni kuralı gereği alt yaş kategorilerinde 'en az 10 kez milli formayı giyme' şartını karşılayan genç oyuncu, 14 yabancı kuralına takılmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmesi halinde oynama garantisi vereceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Benfica altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 müsabakada oynama şansı yakaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

Umaro Embalo, bu süreçte takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Embalo için yanıt bekliyor

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Umaro Embalo'nun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

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