GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ligin başlamasına 2 hafta kala, girişimlere hız verildi.
Şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 6 transfer daha yapmayı düşünüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.
2 orta saha transferinin yanı sıra, stoper, kanat forvet, 10 numara ve santrfor alınması planlanıyor.
UMUT BOZOK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI
Galatasaray'da forvet bölgesi için ismi geçen futbolculardan biri de Umut Bozok'tu...
Spor Toto Süper Lig'in son gol kralı Umut'un tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Umut Bozok'un menajeri Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Olivier Davo açıklamasında, "Umutun geleceğiyle ilgili her şey iyi gidiyor.
Profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Geleceğine ilişkin durum yakında netleşecek.
Ancak size açıkça söylemem gerekirse Galatasaray, ligin gol kralı ile hiç ilgilenmedi." ifadelerini kullandı.
UMUT BOZOK KİMDİR, NERELİDİR?
Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.
Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. 178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı.
Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı.
Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.
Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.
Umut Bozok aslen Yozgatlıdır. Umut Bozok hem Fransız hem Türk vatandaşlığına sahiptir.