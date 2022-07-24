Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Cimbom'da gündeme gelen isimlerden birinin de Umut Bozok olduğu iddia edilmişti. Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, yıldız futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (foromac.com.tr / ÖZEL HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 18:05 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 18:42
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Ligin başlamasına 2 hafta kala, girişimlere hız verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 6 transfer daha yapmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

2 orta saha transferinin yanı sıra, stoper, kanat forvet, 10 numara ve santrfor alınması planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

UMUT BOZOK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Galatasaray'da forvet bölgesi için ismi geçen futbolculardan biri de Umut Bozok'tu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Spor Toto Süper Lig'in son gol kralı Umut'un tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Umut Bozok'un menajeri Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Olivier Davo açıklamasında, "Umutun geleceğiyle ilgili her şey iyi gidiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Geleceğine ilişkin durum yakında netleşecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Ancak size açıkça söylemem gerekirse Galatasaray, ligin gol kralı ile hiç ilgilenmedi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

UMUT BOZOK KİMDİR, NERELİDİR?

Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. 178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok gerçeğini menajeri açıkladı! G.Saray...

Umut Bozok aslen Yozgatlıdır. Umut Bozok hem Fransız hem Türk vatandaşlığına sahiptir.

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