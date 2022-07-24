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GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren ve kamp sürecini tamamlayan Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki ilk hazırlık maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Halis Seferovic ve Léo Dubois gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Futbolseverler yeni transferler ve gençlerin performansını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:24 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:30
GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonu için yeni sayfa açtı. Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in geçmesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da kamp gerçekleştiren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc ve Pardubice ile hazırlık maçı yaptı. Aslan Sturm Graz'a 2-1 mağlup olurken, Mol Fehervar karşısında da sahadan mağlup ayrıldı. Sigma Olomouc maçını 2-0 kazanan Aslan, Pardubice karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

OKAN BURUKLI ASLAN TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKIYOR!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Nef Stadyumu'nda sezonun açılışını Kasımpaşa maçı ile yapacak. Sezon öncesi en kritik hazırlık maçlarından biri olan Kasımpaşa maçında yaklaşık 40 bin seyirci olması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi yeni transferler ve Hamza Akman, Ali Akman, Baran Aksaka, Eren Aydın gibi isimler taraftarın önünde sahada yer alabilecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP - TIKLA

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