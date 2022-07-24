3’üncü Akman yolda

Yerli forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Frankfurt'tan Ali Akman'a kanca atmıştı. 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarıkırmızılılar, Alman ekibiyle anlaşma noktasına geldi. Ali Akman'la el sıkışıldığı öğrenilirken; Frankfurt'la anlaşılmasının ardından imzaların atılması bekleniyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali, çocukları Hamza ve Efe'nin ardından aileden sarı-kırmızılı formayı giyecek 3'üncü oyuncu olacak. Bursaspor'da yakaladığı çıkışla Frankfurt'un yolunu tutan genç forvet, geçen sezon Nec Nijmegen'de kiralıktı. 28 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.