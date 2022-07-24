Haberler Galatasaray 3’üncü Akman yolda

3’üncü Akman yolda

Galatasaray transfer haberi: Ayhan Akman’ın çocukları Hamza ile Efe’nin ardından Frankfurt forması giyen yeğeni Ali de imzayı atıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
3’üncü Akman yolda
Yerli forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Frankfurt'tan Ali Akman'a kanca atmıştı. 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarıkırmızılılar, Alman ekibiyle anlaşma noktasına geldi. Ali Akman'la el sıkışıldığı öğrenilirken; Frankfurt'la anlaşılmasının ardından imzaların atılması bekleniyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali, çocukları Hamza ve Efe'nin ardından aileden sarı-kırmızılı formayı giyecek 3'üncü oyuncu olacak. Bursaspor'da yakaladığı çıkışla Frankfurt'un yolunu tutan genç forvet, geçen sezon Nec Nijmegen'de kiralıktı. 28 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fatih Terim ‘maliyeti çok’ diyerek veto etmişti! Sürpriz isim Beşiktaş'a önerildi...
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un ablası Simge Sütşurup'a kara para davası! İddianamedeki detaylar şoke etti
Gözler Arsenal'da! F.Bahçe gaza bastı
Cimbom'a Alman orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Alman orta saha!
Aslan'a sürpriz öneri! Seferovic'in yanına o golcü
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! 01:14
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:09
G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam 01:00
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 01:00
Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 01:00
Fırtına mağlubiyetle başladı! Fırtına mağlubiyetle başladı! 01:00
Daha Eski
Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu 01:00
G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! 00:59
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:59
Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... 00:59
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda 00:59
Buruk'tan yıldız transfere veto! Buruk'tan yıldız transfere veto! 00:58