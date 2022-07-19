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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de gaza bastı. Fransız basını, defans hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemindeki Leo Dubois ile ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:54
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Sarı-kırmızılar golcü futbolcu Haris Seferovic'in ardından Fransız Leo Dubois transferini de bitirmek üzere...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Fransız basınından L'Equipe, son dakika gelişmesini böyle duyurdu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

L'Equipe'te yer alan habere göre Olympique Lyon, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu 3 yıllığına renklerine bağlamaya oldukça yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Bu durumda Leo Dubois'nın da Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

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