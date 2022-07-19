GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Leo Dubois müjdesi! Lyon'un Tagliafico transferi sonrası...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Sarı-kırmızılar golcü futbolcu Haris Seferovic'in ardından Fransız Leo Dubois transferini de bitirmek üzere...
Fransız basınından L'Equipe, son dakika gelişmesini böyle duyurdu. İşte ayrıntılar...
L'Equipe'te yer alan habere göre Olympique Lyon, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu 3 yıllığına renklerine bağlamaya oldukça yakın.
Bu durumda Leo Dubois'nın da Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu bildirildi.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
Dubois'nın, Lyon'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.