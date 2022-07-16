GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Koume!

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.
Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.
Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Sturm Graz ve MOL Feherver ile oynadığı iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları oldukça korkuturken teknik direktör Okan Buruk, "Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz.
Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor" diyerek yönetime gönderme yaptı.
Kampta özellikle Gomis, Mohamed ve Diagne'nin bulunduğu forvet hattı beklentileri karşılayamazken çalışmaları hızlandıran Galatasaray'ın listesine dahil olan son isim Christian Kouame oldu.
SIRAYA GİRDİLER
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un geçen sezon Anderlecht'e kiralık forma giyen Christian Kouame içen Fiorentina'nın kapısını çaldığı ve fiyat sorduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu, satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşündüğü ifade edildi.
İtalyan Sky Sport da Galatasaray'ın ilgisine yer verirken Bologna ve Cremonese'nin yanı sıra Vedat Muriç'ten vazgeçen Club Brugge ile geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Anderlecht'in de listeye eklenme ihtimali olduğu belirtildi.
Fiorentina'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, Transfermarkt değeri 9 milyon euro...
22 MİLYON EURO ÖDEDİ
Anderlecht formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen forvet oyuncusu 13 gol, 3 asist katkısı sağladı.
Fildişi Sahilleri Milli Takımı forması da giyen Christian Kouame, 2020 yılında Genoa'dan Fiorentina'ya 22 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Christian Kouame, 6 Aralık 1997 tarihinde dünyaya geldi.
1.85 m. boyunda ve 70 kilo olan oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
Kulüp kariyerinde 205 maça çıkan oyuncu 39 gol katkısı sağladı.