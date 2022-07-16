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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Koume!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar forvet transferi için gaza bastı. Cimbom'da gündeme gelen son isim ise Christian Kouame oldu. Galatasaray, golcü futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Sturm Graz ve MOL Feherver ile oynadığı iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları oldukça korkuturken teknik direktör Okan Buruk, "Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor" diyerek yönetime gönderme yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Kampta özellikle Gomis, Mohamed ve Diagne'nin bulunduğu forvet hattı beklentileri karşılayamazken çalışmaları hızlandıran Galatasaray'ın listesine dahil olan son isim Christian Kouame oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

SIRAYA GİRDİLER

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un geçen sezon Anderlecht'e kiralık forma giyen Christian Kouame içen Fiorentina'nın kapısını çaldığı ve fiyat sorduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu, satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

İtalyan Sky Sport da Galatasaray'ın ilgisine yer verirken Bologna ve Cremonese'nin yanı sıra Vedat Muriç'ten vazgeçen Club Brugge ile geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Anderlecht'in de listeye eklenme ihtimali olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Fiorentina'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, Transfermarkt değeri 9 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

22 MİLYON EURO ÖDEDİ

Anderlecht formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen forvet oyuncusu 13 gol, 3 asist katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Fildişi Sahilleri Milli Takımı forması da giyen Christian Kouame, 2020 yılında Genoa'dan Fiorentina'ya 22 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvete son aday Christian Kouame!

Christian Kouame, 6 Aralık 1997 tarihinde dünyaya geldi.

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