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GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı kaçta, hangi kanalda? GS - Sigma Olomouc CANLI

Üçüncü hazırlık maçına Çekya ekibi Sigma Olomouc ile çıkmaya hazırlanan Galatasaray için hazırlıklar tamamlandı. Sturm Graz ve Mol Vidi maçlarında galibiyet elde edemeyen sarı kırmızılı ekip, Sigma Olomouc'a karşı vereceği mücadelede galip gelmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc maçına dair merak edilen detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:43
GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı kaçta, hangi kanalda? GS - Sigma Olomouc CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, Çekya ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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