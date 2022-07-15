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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da gündem forvet transferi. Sarı-kırmızılılar sürpriz bir isimle bombayı patlatmayı planlıyorç. İşte o isim ve transferde son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 17:36
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçına çıkan Cimbom, bu mücadelelerden mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Okan Buruk, hazırlık maçlarının ardından transfer sinyali verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Buruk yaptığı açıklamada, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

"Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

"Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, transferde gaza basma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Transfer görüşmelerini Cenk Ergün yürütürken, son kararı ise Başkan Dursun Özbek veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Bu doğrultuda Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Listesinde, Haris Seferovic, Umut Bozok ve Artem Dzyuba gibi isimler bulunan Aslan, golcü transferinde bombayı patlatmak üzere.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimlerin gizli yürüttüğü transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

İşte o yıldız...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

G.SARAY'DAN ABOUBAKAR BOMBASI!

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcüyü Türkiye'ye yeniden dönmesi için ikna etmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Forvet transferinde birçok isimle görüştüğü iddia edilen Cimbom'un, hedef şaşırttığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Cimbom'un, transferin ilk gününden bu yana Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katma peşinde olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun, Al-Nassr'da yüksek bir ücret kazanmasına rağmen mutsuz olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Aslan, Aboubakar'a yıllık 3 milyon Euro seviyelerinde bir ücret teklif etmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Cimbom, Aboubakar'a 4 yıllık da kontrat önerecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Galatasaray, Aboubakar transferiyle birlikte santrfor noktasında yaşanan krizi çözecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kamerunlu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Aboubakar, siyah beyazlı takımla 3 şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

1.84 boyundaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Aboubakar, geçen sezon Al-Nassr'da 24 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Yıldız isim 24 maçta 8 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Ayrıca 4 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Aboubakar kariyerinde, Porto, Cotonsport, Lorient ve Valenciennes takımlarında da forma giydi.

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