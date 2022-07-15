GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçına çıkan Cimbom, bu mücadelelerden mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçına çıkan Cimbom, bu mücadelelerden mağlubiyetle ayrıldı.
Okan Buruk, hazırlık maçlarının ardından transfer sinyali verdi.
Buruk yaptığı açıklamada, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor."
"Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz."
"Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, transferde gaza basma kararı aldı.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.
Transfer görüşmelerini Cenk Ergün yürütürken, son kararı ise Başkan Dursun Özbek veriyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor.
Listesinde, Haris Seferovic, Umut Bozok ve Artem Dzyuba gibi isimler bulunan Aslan, golcü transferinde bombayı patlatmak üzere.
Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimlerin gizli yürüttüğü transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.
İşte o yıldız...
G.SARAY'DAN ABOUBAKAR BOMBASI!
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcüyü Türkiye'ye yeniden dönmesi için ikna etmeyi başardı.
Forvet transferinde birçok isimle görüştüğü iddia edilen Cimbom'un, hedef şaşırttığı iddia edildi.
Cimbom'un, transferin ilk gününden bu yana Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katma peşinde olduğu öne sürüldü.
Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun, Al-Nassr'da yüksek bir ücret kazanmasına rağmen mutsuz olduğu belirtildi.
Aslan, Aboubakar'a yıllık 3 milyon Euro seviyelerinde bir ücret teklif etmeyi planlıyor.
Cimbom, Aboubakar'a 4 yıllık da kontrat önerecek.
Galatasaray, Aboubakar transferiyle birlikte santrfor noktasında yaşanan krizi çözecek.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kamerunlu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.
Aboubakar, siyah beyazlı takımla 3 şampiyonluk yaşadı.
1.84 boyundaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Aboubakar, geçen sezon Al-Nassr'da 24 maça çıktı.
Yıldız isim 24 maçta 8 gol attı.
Ayrıca 4 de asist yaptı.
Aboubakar kariyerinde, Porto, Cotonsport, Lorient ve Valenciennes takımlarında da forma giydi.
Aboubakar ayrıca ülke milli takımında 87 maça çıktı.
Golcü oyuncu 87 karşılaşmada 33 gol kaydetti.