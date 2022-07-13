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MOL Fehervar - Galatasaray maçı CANLI | MOL Fehervar GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Profertil Arena Hartberg'de oynanan MOL Fehervar - Galatasaray maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:55
MOL Fehervar - Galatasaray maçı CANLI | MOL Fehervar GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ikinci hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Cimbom, ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray ile Macaristan ekibi MOL Fehervar özel maçta karşı karşıya geliyor. Profertil Arena Hartberg'de oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların sergileyeceği performans merak ediliyor.

MOL FEHERVAR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER:

MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Petrjak, Nego, Sabanov, Kodro, Pinto, Serafimov, Heister, Lednev

Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed

MOL FEHERVAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

MOL Fehervar - Galatasaray maçı 20:00'de başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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