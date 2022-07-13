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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştırdı. Takımda düşünülmeyen 7 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, 3 ismin transferi için de düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:44
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu öncesi Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayırarak takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

İlk olarak Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı da kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Cimbom, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

İSMAİL ÇİPE

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

CHRISTIAN LUYINDAMA

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

EMRE TAŞDEMİR

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

SACHA BOEY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

AYTAÇ KARA

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

JESSE SEKIDIKA

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

MBAYE DIAGNE

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, 3 futbolcunun transferi için kolları sıvadı. İşte o oyuncular...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

ORTA SAHAYA AMADOU DIAWARA

Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda da gündemine aldığı Amadou Diawara'nın transferi için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılılar, Roma'nın kadroda düşünmediği Gineli futbolcu için nabız yokladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Diawara'nın Hertha Berlin ile görüşme gerçekleştirdiği ancak Alman ekibiyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yerli sağ bek takviyesini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki Mert Müldür için Sassuolo'nun yüksek talebi nedeniyle geri adım atmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Listedeki diğer isimler olan Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'nın şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığı düşünülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Yönetimin yabancı sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

SAĞ BEKE AURIER

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasında Serge Aurier yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Fildişili futbolcu 24 maçta görev yaptı ve 2 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Aurier'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

OZAN KABAK YUVAYA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Yine Alman basınında çıkan haberlere, Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Galatasaray savunmaya Abdülkerim'i almasına karşın Schalke'nin milli futbolcuyu satış listesine koymasıyla Ozan Kabak'ın kiralanması gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

"Ozan Kabak tekrar sağlıklı olduğu için oldukça memnun. Geçen sezon kiraladığımız oyuncularımız Ozan, Harit ve Matondo bütçemiz için ağır taşlar. Bu mali durum içinde, geleceğe ilişkin çabuk karar almalıyız"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'e kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Başarılı stoper geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Galatasaray'ın bu gelişmelerinin ardından Alman kulübü ve Ozan'la görüşmelere başladığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK

Ozan'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.

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