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TRANSFER HABERLERİ | Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada sözleşme detaylarını duyurdu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:05 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:20
TRANSFER HABERLERİ | Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar Portekiz ekibi Porto'da forma giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile resmi sözleşme imzaladı.

Cimbom sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

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