TRANSFER HABERLERİ | Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar Portekiz ekibi Porto'da forma giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile resmi sözleşme imzaladı.

Cimbom sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.



İŞTE GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİSİ

Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.