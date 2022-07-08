Oliveira’da işlem tamam

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, Sergio Oliveira ve kulübü Porto'yla da anlaştı. Portekizli futbolcunun transferini bizzat Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yönetirken Çarşamba kıran kırana pazarlıklar yapan Timur adeta suda ateş yaktı. Porto kulübü yöneticileriyle Milano'da bir balıkçıda başlayan ve Erden Timur'un otelinde sona eren görüşmeler sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü. 30 yaşındaki oyuncunun 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyordu. Hatta Fenerbahçe iki defa Porto ile görüşmüş ama indirim alamadığı için vazgeçmişti.



AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK

Ancak Erden Timur'un kararlı tavrı sonuç verdi. 12 milyon euro'dan kapıyı açan Porto 10 gün önce 8'e düştü. Dün Milano'da ise 6'dan masaya oturdular. Mali şartları göz önünde bulunduran Timur, 3 milyon euro'dan fazla veremeyeceklerini söyleyerek Porto'yu ikna etmeyi başardı. İkinci aşamada Oliveira'yla görüşüldü. "Porto ile 4 yıllık net kontratı bırakıyorum" diyerek 3+1 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen yıldız futbolcunun talebi uygun bulundu. Yıllık 2 milyon 750 bin euro'ya anlaşılan Sergio Oliveira, İstanbul'da kontrolden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.