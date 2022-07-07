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Tudor’un eseri

Galatasaray’da Tudor’un kurduğu kadroyu devralan İmparator takımı zafere taşımıştı. Gomis “İgor Tudor bizi sezona güçlü hazırladı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Tudor’un eseri

Sarı-kırmızılı ekibin forveti Bafetimbi Gomis de İgor Tudor'u övenler kervanına katıldı. Fransız basınına konuşan tecrübeli forvet, Fatih Terim ile kazandıkları şampiyonluğun temellerini Hırvat hocanın attığını belirtti. 37 yaşındaki hücum oyuncusu "İgor Tudor ile hep çok çalışmak zorundaydık. Sezon başında oldukça yıpratıcı antrenmanlar yaptık. Ancak bu sayede sezon boyunca hep çok güçlü kaldık. Başından beri şampiyon olacağımızı gördük. Sahada rakiplerimizden daha çok koşacağımızı, daha çok mücadele edeceğimizi biliyorduk" dedi. Gomis, Marsilya'ya imza atan eski hocası İgor Tudor için şu sözleri kullandı: "Genç ve açık sözlü biri. Oyuncularıyla hep yakındı. Bizimle ilgili bir problem olduğunda direkt yüzümüze söylerdi. Sorunları birebir şekilde çözmeye çalışırdı. Bu da bir futbolcu için çok önemli. Karakterli biriydi. Fiziksel olarak güçlü olmadan, büyük maçları kazanamazsınız. Şampiyonluğumuzda önemli payı var. Belki erken gitti ancak onun bizi iyi hazırlaması sayesinde fiziksel olarak rahat bir sezon geçirdik.

Gomis, Tudor için, "Sezona iyi başladık, gençti, açık sözlülüğünü gerçekten beğendim" diye konuştu.

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