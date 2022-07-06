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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla Marcao için İstanbul'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... İspanyol ekibi Sevilla'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Kulüp yöneticilerinin, sarı-kırmızılı takımın futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya geleceği kaydedildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:25 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:57
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla Marcao için İstanbul'da!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transferde hareketli saatler yaşanıyor.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre İspanyol ekibi Sevilla'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Kulüp yöneticileri, sarı-kırmızılı takımın futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya geleceği kaydedildi.

26 yaşındaki Marcao, Galatasaray'a 2019'un ocak ayında Portekiz temsilcisi Chaves'ten geldi. Sarı-kırmızılı takımın formasıyla toplamda 140 karşılaşmada görev alan Brezilyalı stoper, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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