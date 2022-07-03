Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 3. hazırlık maçı olan Sigma Olomouc karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Galatasaray - Sigma Olomouc maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Sigma Olomouc mücadelesinin detayları...

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma GS TV Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

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