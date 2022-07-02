GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği mevkilerden biri de forvet...
Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Bunlardan biri de Eldor Shomurodov. İşte ayrıntılar...
Forvet takviyesi yapmak isteyen Aslan'ın gündeminde Roma'dan Shomurodov bulunuyordu.
Temasları sıklaştıracak G.Saray, 27 yaşındaki Özbek oyuncu için kiralama teklifi sunacak.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Shomurodov, geçen sezon 39 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.
ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?
29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.
Kariyerine Mashal altyapısında başladı.
Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma'da giydi.
Roma formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
Özbekistan Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada görev alan Shomurodov, 30 gol kaydetti.
27 yaşındaki santrfor, 1.90 cm boyunda...
Sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...