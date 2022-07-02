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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılıların takviye yapmak istediği mevkilerden biri de forvet hattı. Aslan, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:05
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği mevkilerden biri de forvet...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Bunlardan biri de Eldor Shomurodov. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Forvet takviyesi yapmak isteyen Aslan'ın gündeminde Roma'dan Shomurodov bulunuyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Temasları sıklaştıracak G.Saray, 27 yaşındaki Özbek oyuncu için kiralama teklifi sunacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Shomurodov, geçen sezon 39 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?

29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Kariyerine Mashal altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma'da giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Roma formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

Özbekistan Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada görev alan Shomurodov, 30 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi! Teklif...

27 yaşındaki santrfor, 1.90 cm boyunda...

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