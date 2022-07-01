Okan Buruk için İtalya'dan ayrıldı Galatasaray'a geliyor! Tuğberk Tanrıvermiş...

Spezia 'nın U19 takımını çalıştıran ve Okan Buruk 'un ekibine dahil olması beklenilen Tuğberk Tanrıvermiş görevinden ayrıldı.Tanrıvermiş yaptığı açıklamada, "Başarılarla dolu geçen bir sezonun ardından Spezia Calcio 'ya veda ediyorum" ifadelerini kullandı.Genç çalıştırıcı daha önce Galatasaray altyapısında çeşitli yaş gruplarını çalıştırdıktan sonra, Tudor ve Terim'in yardımcılığını yaptı.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Tuğberk Tanrıvermiş 3 Ekim 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tuğberk Tanrıvermiş kariyerini Serie A takımlarından Spezia'da U19 Teknik Direktörü olarak sürdürüyordu.

Ülkemizde Galatasaray'ın çeşitli yaş grupları dahilinde altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, bir dönem Rome U15 takımını da çalıştırmıştı.



