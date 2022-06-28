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BASKETBOL HABERLERİ | Galatasaray Nef Raymar Morgan’ı kadrosuna kattığını açıkladı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Nef'ten bir transfer açıklaması daha geldi. Sarı-kırmızılılar, ABD’li oyuncu Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 19:32
BASKETBOL HABERLERİ | Galatasaray Nef Raymar Morgan’ı kadrosuna kattığını açıkladı!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, yabancı oyuncu kadrosunu daha önce Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş ve Pınar Karşıyaka formaları ile tanıdığımız Amerikalı uzun forvet Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Asvel takımında geçiren Raymar Morgan 2022-23 sezonunda sarı kımızılı formamız ile mücadele edecek. Oyuncumuza Galatasaray Ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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