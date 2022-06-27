TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Okan Buruk teknik direktörlük görevine getirildikten sonra bu süreç hızlandı.
Son olarak kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'yı kazandıran sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesine takviye yapılması bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezonu orta alanda Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ile tamamlayan Galatasaray'da oyuncuların performansları tepki toplamıştı.
Yurt dışında çok sayıda futbolcuyla temas kuran Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Takvim'in haberine göre orta alana iki yönlü oynayacak bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti.
10 MİLYON İSTİYORLAR
Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti.
Fransız yıldızın Aston Villa'nın yeni sezon planlarında yer almadığı ancak bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirlendi.
Galatasaray'ın hem Sanson'un menajeri hem de İngilizler'le pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların bu transferde 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Montpellier'de yıldızı parlayan Morgan Sanson 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu.
Başarılı performansını burada da sürdüren yıldız futbolcu 2020-2021 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.
Ancak İngiltere'de aradığını bulamayan Sanson geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maçta sadece 352 dakika süre alabilildi.
SATIŞ LİSTESINE KONDU
Takımına gol veya asist katkısı veremeyen Fransız futbolcu, teknik direktör Steven Gerrard tarafından satış listesine kondu.
Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Morgan Sanson 10 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol attı.