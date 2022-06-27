Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda bu sefer gündeme bir orta saha oyuncusu geldi. Aslan'ın Aston Villa forması giyen Morgan Sanson ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Okan Buruk teknik direktörlük görevine getirildikten sonra bu süreç hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Son olarak kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'yı kazandıran sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesine takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

10 MİLYON İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Fransız yıldızın Aston Villa'nın yeni sezon planlarında yer almadığı ancak bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Galatasaray'ın hem Sanson'un menajeri hem de İngilizler'le pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Sarı-kırmızılıların bu transferde 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Montpellier'de yıldızı parlayan Morgan Sanson 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Başarılı performansını burada da sürdüren yıldız futbolcu 2020-2021 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Ancak İngiltere'de aradığını bulamayan Sanson geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maçta sadece 352 dakika süre alabilildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

SATIŞ LİSTESINE KONDU

Takımına gol veya asist katkısı veremeyen Fransız futbolcu, teknik direktör Steven Gerrard tarafından satış listesine kondu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan orta saha! Morgan Sanson...

Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Morgan Sanson 10 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol attı.

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