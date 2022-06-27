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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik Direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Abdülkerim hamlesiyle agresif bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'le sözleşmesi biten 10 numaranın peşine düştü. İmza parası ve ücret pazarlığı başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Galatasaray gözünü kararttı. Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden söküp alarak ilk transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, rotasını bu kez İspanya'ya çevirdi ve gündemine Isco'yu aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

9 sezondur Real Madrid'de forma giyen futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve bonservisi elinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Real Betis, Roma ve Sevilla da peşindeydi ancak yıldız futbolcunun imza parası ve 4 milyon euro'luk yıllık ücret istemesi bu kulüpleri geri adım attırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Ancak Galatasaray'ın ilgisi kesilmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Nitekim İspanya haber ajansı EFE de "Galatasaray Isco'nun kapısını çaldı" başlığı ile duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

İLK GÖRÜŞMEYİ TORRENT YAPMIŞTI

Haberde, "Domenec Torrent, Isco'yu ikna etmek için temasa geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Ancak İstanbul yolu açık görünüyor" denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Sarı-kırmızılı ekiple, Isco arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Galatasaray geçtiğimiz sezon Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verim alınamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Cimbom, Isco ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.

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