GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Isco'da

Galatasaray gözünü kararttı. Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden söküp alarak ilk transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, rotasını bu kez İspanya'ya çevirdi ve gündemine Isco'yu aldı.
Galatasaray gözünü kararttı. Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden söküp alarak ilk transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, rotasını bu kez İspanya'ya çevirdi ve gündemine Isco'yu aldı.
9 sezondur Real Madrid'de forma giyen futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve bonservisi elinde...
Real Betis, Roma ve Sevilla da peşindeydi ancak yıldız futbolcunun imza parası ve 4 milyon euro'luk yıllık ücret istemesi bu kulüpleri geri adım attırdı.
Ancak Galatasaray'ın ilgisi kesilmedi.
Nitekim İspanya haber ajansı EFE de "Galatasaray Isco'nun kapısını çaldı" başlığı ile duyurdu.
İLK GÖRÜŞMEYİ TORRENT YAPMIŞTI
Haberde, "Domenec Torrent, Isco'yu ikna etmek için temasa geçmişti.
Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor.
İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı.
Ancak İstanbul yolu açık görünüyor" denildi.
Sarı-kırmızılı ekiple, Isco arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray geçtiğimiz sezon Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verim alınamamıştı.
Cimbom, Isco ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.
Real Madrid'de büyük başarılara imza atan İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca 469 maça çıkarken 73 gol, 68 asist yaptı.
Geçen sezon ise fazla forma şansı bulamadı. 17 maçta forma giydi, 2 gollük katkı sunabildi.